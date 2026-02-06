Laura Pausini presenta "Io canto 2", il seguito ideale del disco del 2006
Ventuno tracce, un percorso nella storia della musica leggera italiana. Vasco, Ornella Vanoni, Lucio Dalla, ma anche Marco Mengoni, Annalisa, Achille Laurodi Marta Vittadini
Un omaggio ai grandi della musica che hanno guidato la sua carriera, un incontro con artisti contemporanei: Laura Pausini torna con "Io canto 2". Il seguito ideale del disco che nel 2006 raccoglieva alcuni dei brani a lei più cari. Ventuno tracce, un percorso nella storia della musica leggera italiana. Vasco, Gino Paoli, Ornella Vanoni, Lucio Dalla, ma anche Marco Mengoni, Annalisa, Achille Lauro. Venerdì sera sul palco di San Siro sarà lei a dare inizio alle Olimpiadi, davanti agli occhi del mondo.