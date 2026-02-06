IL NUOVO ALBUM

Laura Pausini presenta "Io canto 2", il seguito ideale del disco del 2006

Ventuno tracce, un percorso nella storia della musica leggera italiana. Vasco, Ornella Vanoni, Lucio Dalla, ma anche Marco Mengoni, Annalisa, Achille Lauro

di Marta Vittadini
06 Feb 2026 - 15:28
Un omaggio ai grandi della musica che hanno guidato la sua carriera, un incontro con artisti contemporanei: Laura Pausini torna con "Io canto 2". Il seguito ideale del disco che nel 2006 raccoglieva alcuni dei brani a lei più cari. Ventuno tracce, un percorso nella storia della musica leggera italiana. Vasco, Gino Paoli, Ornella Vanoni, Lucio Dalla, ma anche Marco Mengoni, Annalisa, Achille Lauro. Venerdì sera sul palco di San Siro sarà lei a dare inizio alle Olimpiadi, davanti agli occhi del mondo.

