La storia di Marcella: la donna che insegnò a cucinare agli americani

Da Cesenatico, nella riviera romagnola, agli Stati Uniti d'America. La cuoca Marcella Polini Hazan emigrò negli Usa a metà del secolo scorso e una delle primissime ricette che insegnò a uomini e donne al di là dell'oceano fu lo zabaione. Un dolce semplice, diventato poi iconico, tanto che oggi allo Smithsonian National Museum of American History, uno dei più importanti al mondo, è esposto il pentolino di rame con cui preparava il suo zabaione. Più in generale, è stata lei, a far conoscere la cucina italiana a milioni di americani, grazie ai suoi libri, a partire da “The classic italian cookbook”.