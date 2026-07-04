A partire da un dolce semplice quanto iconico

La storia di Marcella: la donna che insegnò a cucinare agli americani

Allo Smithsonian National Museum of American History è esposto il pentolino di rame con cui preparava il suo zabaione

di Ilaria Liberatore
04 Lug 2026 - 19:20
01:29 
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Da Cesenatico, nella riviera romagnola, agli Stati Uniti d'America. La cuoca Marcella Polini Hazan emigrò negli Usa a metà del secolo scorso e una delle primissime ricette che insegnò a uomini e donne al di là dell'oceano fu lo zabaione. Un dolce semplice, diventato poi iconico, tanto che oggi allo Smithsonian National Museum of American History, uno dei più importanti al mondo, è esposto il pentolino di rame con cui preparava il suo zabaione. Più in generale, è stata lei, a far conoscere la cucina italiana a milioni di americani, grazie ai suoi libri, a partire da “The classic italian cookbook”.

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