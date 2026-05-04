La polizia cinese punta sulla tecnologia: schierati robot, droni e monopattini
"Con gli agenti umanoidi i cittadini tendono a soffermarsi più a lungo e sono più ricettivi ai nostri messaggi antifrode"
La polizia di Guangzhou, nel sud della Cina, ha presentato una squadra di pattuglia all’avanguardia composta da robot umanoidi, droni e monopattini autobilanciati, sfruttando le tecnologie intelligenti per migliorare la sicurezza pubblica. In un parco sull’isola di Ersha, un agente di polizia umanoide ha rubato la scena.
Indossando un giubbotto di sicurezza della polizia, il robot ha camminato al fianco degli agenti in pattuglia, ha eseguito mosse di arti marziali e ha fornito alla folla consigli contro le frodi."Con il robot che ci accompagna in pattuglia, i cittadini tendono a soffermarsi più a lungo intorno a noi e sono più ricettivi ai nostri messaggi antifrode. Questo li rende meno vulnerabili alle truffe", ha affermato Li Xupeng, un agente della pattuglia del distretto di Yuexiu e dell'unità Swat.