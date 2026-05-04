La polizia cinese punta sulla tecnologia: schierati robot, droni e monopattini

Indossando un giubbotto di sicurezza della polizia, il robot ha camminato al fianco degli agenti in pattuglia, ha eseguito mosse di arti marziali e ha fornito alla folla consigli contro le frodi."Con il robot che ci accompagna in pattuglia, i cittadini tendono a soffermarsi più a lungo intorno a noi e sono più ricettivi ai nostri messaggi antifrode. Questo li rende meno vulnerabili alle truffe", ha affermato Li Xupeng, un agente della pattuglia del distretto di Yuexiu e dell'unità Swat.