La pizza costa sempre di più: prezzi record a Bolzano e Palermo

Dalla classica margherita, alla tradizionale salsiccia e friarielli, passando per un'infinità di gusti e tipologie. La pizza è uno dei piatti simbolo del nostro Paese, ma non è immune dai rincari. Altroconsumo ha analizzato i prezzi in 30 città italiane. Bolzano è la più cara con una media di 15 euro per pizza e bibita, seguita da Palermo e Sassari. Ma i rincari più alti, in un anno, si registrano a Bari e Udine. Per una cena più economica bisogna andare a Reggio Calabria.