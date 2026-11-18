L'arte viva di Marina Abramovic riaccende un antico monumento di Roma. La madrina della "performance art", una delle più provocatorie artiste del mondo tra il '900 e il nostro secolo, alla soglia degli 80 anni rielabora all'Arco di Giano una sua celebre opera: "Confession, 2010" in cui si confidava con un asino. Oggi, con "Confession 2026", quell'animale reale e simbolico al tempo stesso diventa la prima statua di bronzo dell'artista serba, commissionata dalla fondazione Alda Fendi. Fino a maggio, chiunque vorrà potrà ripetere la stessa esperienza.