La nascita dopo l'11 settembre e la stretta anti-immigrazione: cos'è l'Ice

É l’agenzia federale americana che sta conducendo il più aggressivo giro di vite sull'immigrazione negli Stati Uniti degli ultimi decenni. Nata nel 2003 come parte della risposta al terrorismo post 11 settembre, l’Ice ha visto raddoppiare il suo personale nel 2025. Con 22mila agenti e un budget annuale di circa 8 miliardi di dollari oggi l’agenzia è considerata il braccio esecutivo della politica anti-immigrazione dell'amministrazione Trump.