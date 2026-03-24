La manina che compra e incassa 50 milioni con le parole di Trump

Il presidente degli Usa ha pubblicato un messaggio in cui annuncia la sospensione degli attacchi contro le centrali elettriche iraniane, parlando di 'colloqui costruttivi' in corso. In quell’ora i mercati ufficiali sono ancora chiusi, ma è comunque possibile operare sui derivati il cui prezzo dipende dagli asset sottostanti. In 10 minuti i futures sull’S&P 500 salgono del 3,35%, nello stesso momento quelli sul petrolio crollano con perdite a doppia cifra