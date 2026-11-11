L'uragano Charles lascia al buio Casablanca: traffico in tilt

Casablanca al buio dal pomeriggio di mercoledì 11 novembre. Il Marocco è attraversato dall'uragano Charles e sembra essere questa la causa dell'importante guasto elettrico che ha colpito la città sull'Atlantico. Solo a partire dalle 18.30 l'elettricità è pian piano tornata a fasi alterne in alcuni quartieri. L'incidente ha bloccato la rete dei semafori e gli ascensori. Fermato anche il traffico di treni e tram; disturbato pure il traffico aereo. Un volo diretto in Italia, partito dallo scalo di Marrakech, è stato fatto rientrare dopo il decollo. Pioggia a dirotto con vento forte anche su Tangeri, Rabat e Fes.