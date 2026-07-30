L'Iran avverte Bulgaria e Cipro: "Non date le vostre basi agli Usa"

Poche ore fa, Teheran ha colpito di nuovo la base statunitense di al-Azraq, in Giordania, colpendo tre F-35. I Pasdaran hanno dichiarato che nel raid sono stati uccisi diversi ufficiali americani, una notizia non confermata da Washington. L'attacco segue le operazioni militari statunitensi sull'isola di Qeshm dove sono rimasti uccisi una coppia e il figlio di due anni. Altri due bambini sono stati estratti vivi dalle macerie e stanno ricevendo cure.