L'effetto del gran caldo in bolletta: la luce può costare fino a 146 euro di più al mese

Un’estate bollente, dal punto di vista del clima e anche delle bollette. Secondo una analisi di Facile.it un comune condizionatore usato otto ore al giorno potrebbe costarci 146 euro in più al mese. Questo perché abbiamo cominciato a usarlo prima, ma anche perché quest'anno le tariffe, sulla scia della guerra in Iran, sono aumentate del 4% rispetto all’estate scorsa. Tuttavia se usato male il condizionatore potrebbe far lievitare i costi anche del 90%. Gli esperti hanno stilato una lista di consigli utili, ad esempio: passare a un elettrodomestico a risparmio energetico potrebbe farci risparmiare fino al 49%.