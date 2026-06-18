Trump: "Ho firmato l'accordo con l'Iran" | Dal Pakistan: "Teheran riaprirà immediatamente Hormuz"

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"Ho firmato l'accordo con l'Iran", a dirlo è Donald Trump che avrebbe sottoscritto il Memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra mentre si trovava a cena con il presidente francese, Emmanuel Macron, a Versailles. "Entrerà in vigore con effetto immediato e, come primo passo, l'Iran riaprirà immediatamente lo Stretto di Hormuz, mentre gli Stati Uniti d'America revocheranno il blocco navale" scrive sul suo account X il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif. Pakistan che ospiterà, con il sostegno del co-mediatore Qatar, l'ulteriore firma in Svizzera venerdì 19 giugno. Intanto gli effetti sono tangibili: undici navi iraniane hanno l'area del blocco navale Usa nello Stretto di Hormuz.
L'esercito israeliano ha dichiarato che un soldato di 29 anni è stato ucciso "durante un combattimento" nel sud del Libano nella giornata di ieri. Le Idf hanno inoltre reso noto che altri tre soldati sono rimasti feriti in modo non grave nello stesso attacco, venendo evacuati per ricevere cure mediche. Altri quattro militari sono rimasti feriti in modo lieve.
Il Memorandum d'intesa di Islamabad tra Stati Uniti e Iran "entrerà in vigore con effetto immediato e, come primo passo, la Repubblica Islamica dell'Iran riaprirà immediatamente lo Stretto di Hormuz", mentre "gli Stati Uniti d'America revocheranno immediatamente il blocco navale". Così su X il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif.
Il Pakistan, con il sostegno del co-mediatore Qatar, ospiterà venerdì in Svizzera la cerimonia ufficiale di firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Lo ha dichiarato - come riporta l'agenzia Anadolu - il primo ministro Shehbaz Sharif.
"Il memorandum of understanding è firmato, l'ho appena firmato a Versailles". Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg.