Trump: "Ho firmato l'accordo con l'Iran" | Dal Pakistan: "Teheran riaprirà immediatamente Hormuz"

"Ho firmato l'accordo con l'Iran", a dirlo è Donald Trump che avrebbe sottoscritto il Memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra mentre si trovava a cena con il presidente francese, Emmanuel Macron, a Versailles. "Entrerà in vigore con effetto immediato e, come primo passo, l'Iran riaprirà immediatamente lo Stretto di Hormuz, mentre gli Stati Uniti d'America revocheranno il blocco navale" scrive sul suo account X il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif. Pakistan che ospiterà, con il sostegno del co-mediatore Qatar, l'ulteriore firma in Svizzera venerdì 19 giugno. Intanto gli effetti sono tangibili: undici navi iraniane hanno l'area del blocco navale Usa nello Stretto di Hormuz.