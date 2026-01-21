L'aurora boreale bacia la Groenlandia

Una forte tempesta solare ha iniziato a colpire la Terra e potrebbe causare interruzioni alle reti elettriche e ai sistemi satellitari, oltre a innescare spettacolari aurore boreali. Secondo il centro di previsione meteorologica spaziale Usa, il potente fenomeno ha causato una tempesta geomagnetica di livello 4 su una scala di 5 ma perderà via via di intensità. È la più potente dal 2003. Fenomeni di tale portata sono rari e sono legati all'attività solare. Le aurore provocate dal fenomeno potrebbero essere visibili anche in luoghi in cui normalmente non compaiono come gli Usa e appunto, la Groenlandia.