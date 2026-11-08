DOPO L'URUGUAY

L'arrivo di papa Leone XIV in Argentina: l'accoglienza di Milei

Il presidente argentino ha accolto il Pontefice con una lunga stretta di mano

08 Nov 2026 - 21:13
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