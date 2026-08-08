Kosovo, lancio di uova contro il primo ministro e Parlamento nel caos

Una seduta del Parlamento del Kosovo è stata interrotta dopo che membri dell'opposizione hanno lanciato delle uova all'indirizzo del primo ministro Albin Kurti. "Se il lancio di uova è il prezzo da pagare per arrivare al tavolo delle trattative, sono favorevole a pagarlo. Le uova non mi danno fastidio. Ciò che mi dispiace è che non vogliano tenere la seduta", ha dichiarato Kurti ai giornalisti dopo l'incidente. Il primo ministro aveva invitato i membri dell'opposizione ad avviare colloqui per la formazione di una maggioranza e di un governo in seguito alle recenti elezioni. In risposta, Time Kadrijaj, un parlamentare dell'Alleanza per il futuro del Kosovo, lo ha bersagliato con delle uova. Le forze di sicurezza sono intervenute e la seduta è stata interrotta. A metà giugno, la Commissione elettorale centrale del Kosovo ha concluso lo spoglio dei voti delle elezioni parlamentari del 7 giugno, con il Movimento per l'autodeterminazione di Kurti al governo che si è aggiudicato 53 dei 120 seggi. Kurti è stato eletto primo ministro per tre volte da marzo 2021.