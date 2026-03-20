Corea del Nord, Kim Jong-un fa guidare un carro armato alla figlia 13enne

È stata una particolare gita fuori porta quella che Kim Jong-un, leader nordcoreano, ha dedicato alla figlia 13enne Ju Ae. Prima l'ha fatta sedere alla guida di un carro armato, sulla cui corazza lui si è sdraiato come fosse un triclinio romano. Poi, dopo una breve passeggiata tra i ranghi schierati dell'esercito, si sono accomodati entrambi in un edificio prospiciente il campo di addestramento. E lì, armati di binocolo, si sono goduti un'esercitazione con fanteria e corazzati della forza militare di Pyongyang.