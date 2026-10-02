Kesha, una fan le regala la dentiera durante il concerto: la reazione della cantante

C'è chi ai propri idoli lancia fiori e chi, invece, offre la dentiera. È successo durante un concerto di Kesha, quando una spettatrice ha deciso di contribuire alla bizzarra collezione della cantante, consegnandole la propria protesi dentale. Tra stupore e risate, la popstar ha commentato: "È ancora calda!". La cantante statunitense aveva dichiarato di conservare i denti donati dai fan e di averli usati per realizzare collanine e braccialetti. La scena ha conquistato i social, con un video che ha ottenuto quasi tre milioni di visualizzazioni. Il regalo, però, è durato poco: la fan ci ha ripensato e si è fatta restituire la dentiera.