Il Kenya si ripopola dei "bongo", rara specie di antilope

Importante operazione di salvaguardia naturalistica in Kenya dove è iniziata una campagna per salvaguardare il "bongo", una rarissima specie di antilope la cui popolazione in libertà consiste oggi in non più di un centinaio di esemplari. Si stanno reintroducendo nell'ambiente naturale gruppi di animali cresciuti in zoo di diverse parti del mondo, in modo da rinvigorire la genetica della specie. L'obiettivo è quello di raggiungere i 750 esemplari entro il 2050, in grado di procacciarsi il cibo da soli e sfuggire ai predatori.