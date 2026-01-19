Logo Tgcom24
Modamania
EA7 Emporio Armani

Jo Squillo: Aspettando Milano Cortina 2026, EA7 Emporio Armani avvia una serie di iniziative in città

Il brand firmerà le divise ufficiali che gli atleti indosseranno durante la cerimonia inaugurale del 6 febbraio presso lo Stadio di San Siro.

19 Gen 2026 - 22:07
