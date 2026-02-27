Caso Epstein, le strane domande a Hillary Clinton: "Mi hanno chiesto degli Ufo"
L'ex segretario di Stato, dopo la testimonianza davanti ai membri del Congresso, ha ribadito di non aver mai incontrato Jeffrey Epstein
"Ho appena finito di testimoniare. Ho risposto a tutte le loro domande nel modo più completo possibile, sulla base di ciò che sapevo. Non ho mai incontrato Jeffrey Epstein, non ho mai avuto alcun legame o comunicazione con lui. Conoscevo Ghislaine Maxwell solo di sfuggita, come una semplice conoscente". Lo ha detto la ex segretario di Stato ed ex First Lady americana, Hillary Clinton, all'uscita dalla sua testimonianza di fronte alla commissione Vigilanza della Camera.
Le "insolite" domande
"Non so quante volte ho dovuto dire che non conoscevo Jeffrey Epstein. Non sono mai stata sulla sua isola. Non sono mai stata nelle sue case. Non sono mai stata nei suoi uffici. Quindi è stato registrato numerose volte. Alla fine è diventato piuttosto insolito perché hanno iniziato a farmi domande sugli Ufo e una serie di domande sul Pizzagate, una delle teorie del complotto più vili e false che sono state diffuse su Internet. Questo è stato il punto di partenza delle domande che mi ha posto un membro".