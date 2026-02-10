I jeans più iconici di sempre raccontati attraverso il lato B
Anche Doechii nel mini film "Backstory" diretto da Kim Gehrig, i cui protagonisti sono inquadrati esclusivamente di spalle
Ogni fotogramma è una celebrazione del lato B scolpito dai jeans che da oltre 150 anni rappresentano l'uniforme che ha accompagnato la quotidianità ma anche i momenti clou diventati emblema di progresso, espressione culturale e libertà individuale. Levi's ha scelto un tocco ironico per lanciare la sua nuova campagna globale "Behind Every Original", che ha debuttato durante il Super Bowl con il film manifesto Backstory, diretto da Kim Gehrig. Ribaltando le aspettative narrative tradizionali, i protagonisti del video racconto sono inquadrati esclusivamente di spalle mentre condividono le proprie storie “rivoluzionarie” e il legame con il marchio storico del denim.
© Ufficio stampa
Anche Doechii protagonista della nuova campagna globale di Levi's "Behind Every Original"
Dalla musica allo sport, dalla moda all’arte. Una narrazione che attraversa le generazioni e invita a riconoscersi nel brand. Girato in sei giorni tra Los Angeles, Oklahoma City e Londra, lo spot ha coinvolto un cast di veri cowboy, operai edili, climber e giovani e si chiude con spettacolari sequenze di danza firmate dal coreografo di Doechii, Robbie Blue. Anche la stessa artista compare nel mini film, che si snoda sulle note di “Get Up Offa That Thing” di James Brown.