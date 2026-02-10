I jeans più iconici di sempre raccontati attraverso il lato B

Ogni fotogramma è una celebrazione del lato B scolpito dai jeans che da oltre 150 anni rappresentano l'uniforme che ha accompagnato la quotidianità ma anche i momenti clou diventati emblema di progresso, espressione culturale e libertà individuale. Levi's ha scelto un tocco ironico per lanciare la sua nuova campagna globale "Behind Every Original", che ha debuttato durante il Super Bowl con il film manifesto Backstory, diretto da Kim Gehrig. Ribaltando le aspettative narrative tradizionali, i protagonisti del video racconto sono inquadrati esclusivamente di spalle mentre condividono le proprie storie “rivoluzionarie” e il legame con il marchio storico del denim.