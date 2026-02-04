Istat, nel nuovo paniere ci sono anche le ambulanze private
Cambia anche il metodo di raccolta dei prezzi al consumodi Stefania Scordio
Nuovi prodotti tra le spese degli italiani indicati dall'Istat per la rilevazione dei prezzi al consumo. Entrano il grembiule per la scuola, i kit per la videosorveglianza, le ambulanze private, gli articoli da campeggio e i software come gli antivirus. Cambia dunque il paniere della spesa, cioè l'insieme di prodotti e servizi di uso quotidiano acquistati dalle famiglie e che servono a calcolare l'inflazione. L'Istat ne aggiorna il contenuto con voci più vicine alle abitudini attuali. Inclusi gli abbonamenti online, i servizi di mobilità, i tappetini per il bagno e gli accessori per l'abbigliamento. Nel frattempo, escono o vengono ridimensionati prodotti poco utilizzati o superati che non riflettono più le abitudini di spesa delle famiglie.