I dati

Istat, a luglio il mercato del lavoro rimane stabile: occupazione al 63,2%

Cresce il numero dei lavoratori, in aumento di 2mila unità su giugno e di 307mila su luglio 2025, arrivando a quota 24 milioni 370mila

di Giulia Ronchi
01 Set 2026 - 12:40
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