Israele, missile centra un rifugio anti-aereo a Beit Shemesh: diversi morti

Sono almeno 6 morti e 20 feriti il bilancio dell'impatto di un missile balistico iraniano nella città israeliana di Beit Shemesh, a ovest di Gerusalemme. Lo ha reso noto il servizio medico d'emergenza israeliano Magen David Adom. Almeno una persona, una bambina, verserebbe in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni, il missile iraniano avrebbe centrato in pieno un rifugio anti-aereo dove si trovavano diverse persone.