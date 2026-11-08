Israele, Herzog incarica Eisenkot di formare un governo: la cerimonia

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha ufficialmente incaricato Gadi Eisenkot, leader del partito Yashar, di formare un governo, in una cerimonia tenuta alla residenza presidenziale. L'incarico è stato affidato a Eisenkhot dopo che il leader di Yashar ha ottenuto il sostegno di 67 parlamentari nel corso delle consultazioni tenute da Herzog con i rappresentanti dei partiti eletti nella Knesset. Eisenkot avrà 28 giorni per dare vita a una coalizione di governo e presentarla alla Knesset. Se necessario, potrà chiedere al presidente una proroga di 14 giorni.