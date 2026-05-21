Flotilla, lo sfottò della ministra israeliana: "Arrivano qui ubriachi per sostenere terroristi"

"Li rimanderemo ovviamente indietro nei loro Paesi", ha concluso la ministra israeliana. "Voglio elogiare le combattenti e i combattenti della Marina, il comandante della Marina, che hanno fatto un lavoro eccezionale nel prendere il controllo in alto mare e naturalmente alla polizia di Israele, alle agenti e agli agenti e al servizio penitenziario, che qui stanno facendo un ottimo lavoro, espellendo i sostenitori dei terroristi e portandoli dove devono stare: nei centri di detenzione".