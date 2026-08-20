Israele, Ben-Gvir mostra il cantiere degli orrori: "Forche per i palestinesi, famiglie assisteranno dalle tribune" | Video

Una piattaforma in via di costruzione, dove verranno impiccati i "terroristi palestinesi". Alle spalle una struttura a due piani, che durante le esecuzioni sommarie ospiterà i familiari dei condannati a morte. Con fierezza il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, ha mostrato in un video social il cantiere del patibolo: "Stiamo mantenendo la promessa fatta. C'era chi la sottovalutava, chi la derideva. Ma questo posto ora sta iniziando a prendere forma, è in costruzione".