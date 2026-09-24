REPORT DI ITINERARI PREVIDENZIALI

Irpef, il 47% dei contribuenti versa solo il 5%

Su 42 milioni di contribuenti, solo poco più di 34,1 milioni"versano realmente"

di Giulia Ronchi
24 Set 2026 - 23:11
01:25 
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