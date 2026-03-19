Iran, Trump e la guerra troppo lunga: "Non manderò truppe"

"Non sto mandando truppe da nessuna parte. Se lo facessi, di certo non ve lo direi. Ma non sto inviando truppe". Così Donald Trump, rispondendo alla domanda di un giornalista durante l'incontro con la premier giapponese, smentisce le indiscrezioni sull'imminente dispiegamento di migliaia di marines per sbloccare una guerra che si sta rivelando troppo lunga.