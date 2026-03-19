Speciale Guerra in Iran
Il conflitto continua
Iran, Trump e la guerra troppo lunga: "Non manderò truppe"
Il presidente americano ha assicurato: "La nostra incursione finirà presto"di Alfredo Macchi
19 Mar 2026 - 18:44
19 Mar 2026 - 18:44
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"Non sto mandando truppe da nessuna parte. Se lo facessi, di certo non ve lo direi. Ma non sto inviando truppe". Così Donald Trump, rispondendo alla domanda di un giornalista durante l'incontro con la premier giapponese, smentisce le indiscrezioni sull'imminente dispiegamento di migliaia di marines per sbloccare una guerra che si sta rivelando troppo lunga.
La "nostra incursione finirà presto" ha ribadito il Presidente americano, aggiungendo che pensava che la guerra sarebbe costata di più, proprio mentre il Pentagono ha chiesto al Congresso 200 miliardi di dollari per proseguire le operazioni.