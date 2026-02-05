Vertice in Oman Usa-Iran tra braccio di ferro e provocazioni

Venerdì sei febbraio a Muscat, in Oman, Stati Uniti e Iran si incontreranno per un vertice delicatissimo, preceduto da una serie di minacce incrociate. Per Donald Trump, l’Ayatollah Khamenei “deve avere paura”, mentre il portavoce dell’esercito iraniano avverte: “Per noi l’accesso alle basi americane è semplice”. L’esercito iraniano ha inoltre schierato il missile Khorramshahr 4, capace di colpire a 2.000 km in soli 12 minuti.