Iran, Netanyahu: "Non possono più arricchire uranio. Io e Trump? Agito contro minaccia esistenziale"
Il primo ministro israeliano ha insistito sulla necessità di continuare in questo conflitto: "Rischio enorme se non avessimo agito"di Alfredo Macchi
L'Iran "non è più in grado di arricchire l'uranio" e non è più in grado di produrre missili balistici, l'Iran "è più debole che mai". Così ha parlato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in una conferenza stampa e parlando ebraico. Poi ha aggiunto: "Questa bufala che Israele avrebbe trascinato il presidente Trump... è ridicolo. Come ha detto Trump, c'è sempre un rischio quando si agisce, ma quando c'è una minaccia esistenziale, il rischio molto più grande è quando non si agisce”.