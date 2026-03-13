Il punto sul conflitto

Iran, bombardamenti sempre più duri: "Khamenei si nasconde come un topo"

Donald Trump annuncia una nuova ondata di attacchi massicci contro il regime

di Isabella Josca
13 Mar 2026 - 18:31
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