Almeno 87 morti

Iran, la guerra si allarga: gli Usa affondano due navi di Teheran

L'imbarcazione è stata colpita al largo dello Sri Lanka

di Isabella Josca
04 Mar 2026 - 19:10
01:33 
videovideo

La nave da guerra iraniana "Iris Dena" al centro del mirino, gli ultimi istanti prima del colpo di un sottomarino statunitense. Un siluro lanciato da una piattaforma subacquea — non accadeva dalla Seconda Guerra Mondiale — centra e affonda l'imbarcazione militare di Teheran.

Almeno 87 morti, 32 feriti e 61 dispersi. Oceano Indiano, al largo delle coste dello Sri Lanka: fin qui sono arrivati gli Stati Uniti per attaccare obiettivi iraniani. Immagini in bianco e nero, senza audio, diffuse dal Pentagono. Un'operazione confermata dal Segretario alla Difesa Pete Hegseth.

Ti potrebbe interessare

videovideo
iran
israele
sri lanka
video evidenza

Sullo stesso tema