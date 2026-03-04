Iran, la guerra si allarga: gli Usa affondano due navi di Teheran

Almeno 87 morti, 32 feriti e 61 dispersi. Oceano Indiano, al largo delle coste dello Sri Lanka: fin qui sono arrivati gli Stati Uniti per attaccare obiettivi iraniani. Immagini in bianco e nero, senza audio, diffuse dal Pentagono. Un'operazione confermata dal Segretario alla Difesa Pete Hegseth.