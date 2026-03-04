Iran, la guerra si allarga: gli Usa affondano due navi di Teheran
L'imbarcazione è stata colpita al largo dello Sri Lankadi Isabella Josca
La nave da guerra iraniana "Iris Dena" al centro del mirino, gli ultimi istanti prima del colpo di un sottomarino statunitense. Un siluro lanciato da una piattaforma subacquea — non accadeva dalla Seconda Guerra Mondiale — centra e affonda l'imbarcazione militare di Teheran.
Almeno 87 morti, 32 feriti e 61 dispersi. Oceano Indiano, al largo delle coste dello Sri Lanka: fin qui sono arrivati gli Stati Uniti per attaccare obiettivi iraniani. Immagini in bianco e nero, senza audio, diffuse dal Pentagono. Un'operazione confermata dal Segretario alla Difesa Pete Hegseth.