Iran, il portavoce dei pasdaran smentisce Netanyahu: "Abbiamo ancora missili"
Un attacco israeliano ha preso di mira proprio il portavoce dei Guardiani della rivoluzione nella nottedi Luca Pesante
Accade tutto in poche ore. In serata il portavoce dei Guardiani della Rivoluzione in Iran, Ali Mohammad Naini, dichiara che "Teheran sta continuando a costruire missili", smentendo l'affermazione del Primo Ministro israeliano Netanyahu secondo cui la Repubblica Islamica non sarebbe più stata in grado di farlo, oltre a non poter più produrre uranio arricchito e potendo contare su un arsenale ormai svuotato.
All'alba la tv iraniana dà conto del comunicato dei Pasdaran, in cui si annuncia che gli attacchi statunitensi e israeliani nella notte hanno ucciso proprio il loro portavoce, Naini. Un'altra figura di spicco del potere iraniano viene eliminata.