Ucciso poco dopo in un raid

Iran, il portavoce dei pasdaran smentisce Netanyahu: "Abbiamo ancora missili"

Un attacco israeliano ha preso di mira proprio il portavoce dei Guardiani della rivoluzione nella notte

di Luca Pesante
20 Mar 2026 - 13:01
01:32 
videovideo

Accade tutto in poche ore. In serata il portavoce dei Guardiani della Rivoluzione in Iran, Ali Mohammad Naini, dichiara che "Teheran sta continuando a costruire missili", smentendo l'affermazione del Primo Ministro israeliano Netanyahu secondo cui la Repubblica Islamica non sarebbe più stata in grado di farlo, oltre a non poter più produrre uranio arricchito e potendo contare su un arsenale ormai svuotato.

All'alba la tv iraniana dà conto del comunicato dei Pasdaran, in cui si annuncia che gli attacchi statunitensi e israeliani nella notte hanno ucciso proprio il loro portavoce, Naini. Un'altra figura di spicco del potere iraniano viene eliminata.

Ti potrebbe interessare

videovideo
iran
israele

Sullo stesso tema