Iran, il portavoce dei pasdaran smentisce Netanyahu: "Abbiamo ancora missili"

Accade tutto in poche ore. In serata il portavoce dei Guardiani della Rivoluzione in Iran, Ali Mohammad Naini, dichiara che "Teheran sta continuando a costruire missili", smentendo l'affermazione del Primo Ministro israeliano Netanyahu secondo cui la Repubblica Islamica non sarebbe più stata in grado di farlo, oltre a non poter più produrre uranio arricchito e potendo contare su un arsenale ormai svuotato.