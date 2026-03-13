Iran, la guerra prende di mira anche i siti Unesco

Pezzi di vetro rivestiti d'argento giacciono per terra tra la polvere. Le finestre spaccate, il soffitto della celebre sala degli Specchi ridotto in frantumi. Il Palazzo Golestan di Teheran - testimonianza della grandezza della civiltà iraniana del XIX secolo - porta i segni degli attacchi che stanno travolgendo tutto il Medio Oriente. Le onde d'urto di un raid delle forze israelo-americane hanno provocato danni gravissimi a questo edificio unico, patrimonio dell'Unesco. "L'Iran ospita 29 siti protetti, quattro dei quali hanno subito danni" - ha dichiarato Lazare Assomo, tra i responsabili dell'agenzia dell'ONU. Tra questi, anche il Palazzo Chehel Sotoun, a Isfahan.