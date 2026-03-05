I video sui social

Dubai, italiani in fuga? Non gli influencer: "Chi ci vuole tornare in Italia?"

Nel fuggi-fuggi generale, a carissimo prezzo per il portafoglio, c'è chi non ha la minima intenzione di lasciare gli Emirati Arabi Uniti

di Viviana Guglielmi
05 Mar 2026 - 18:47
“Chi ci vuole tornare in Italia? Noi stiamo molto bene qui”. Missili iraniani, aeroporti colpiti, turisti bloccati. Ma sui social da Dubai il racconto è un altro: quello di una città dove la vita continua come sempre. Tra influencer, imprenditori digitali ed expat italiani, nelle ultime ore si moltiplicano i video che mostrano spiagge, locali e skyline illuminati. Messaggi che cercano di rassicurare follower e investitori, mentre il governo degli Emirati invita a non diffondere informazioni non verificate.

