Dubai, italiani in fuga? Non gli influencer: "Chi ci vuole tornare in Italia?"

“Chi ci vuole tornare in Italia? Noi stiamo molto bene qui”. Missili iraniani, aeroporti colpiti, turisti bloccati. Ma sui social da Dubai il racconto è un altro: quello di una città dove la vita continua come sempre. Tra influencer, imprenditori digitali ed expat italiani, nelle ultime ore si moltiplicano i video che mostrano spiagge, locali e skyline illuminati. Messaggi che cercano di rassicurare follower e investitori, mentre il governo degli Emirati invita a non diffondere informazioni non verificate.