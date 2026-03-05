Dubai, italiani in fuga? Non gli influencer: "Chi ci vuole tornare in Italia?"
Nel fuggi-fuggi generale, a carissimo prezzo per il portafoglio, c'è chi non ha la minima intenzione di lasciare gli Emirati Arabi Unitidi Viviana Guglielmi
“Chi ci vuole tornare in Italia? Noi stiamo molto bene qui”. Missili iraniani, aeroporti colpiti, turisti bloccati. Ma sui social da Dubai il racconto è un altro: quello di una città dove la vita continua come sempre. Tra influencer, imprenditori digitali ed expat italiani, nelle ultime ore si moltiplicano i video che mostrano spiagge, locali e skyline illuminati. Messaggi che cercano di rassicurare follower e investitori, mentre il governo degli Emirati invita a non diffondere informazioni non verificate.