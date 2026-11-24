La cantante iraniana Parastoo Ahmadi è stata condannata a ricevere 74 frustate a causa di un'esibizione in cui era apparsa senza l'obbligatorio hijab. Lo riporta la Cnn citando l'avvocato difensore della donna, Mostafa Nili, e l'organizzazione Iran Human Rights (Ihrngo). Anche quattro membri del suo team di produzione hanno subito la stessa sorte. Le pene sono state eseguite presso l'Unità per l'esecuzione delle sentenze della Procura di Qom, nei confronti di Ahmadi, dell'organizzatore del concerto Mohsen Lashkari e dei musicisti Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri e Amir-Ali Pirnia.