La cantante iraniana Parastoo Ahmadi è stata condannata a ricevere 74 frustate a causa di un'esibizione in cui era apparsa senza l'obbligatorio hijab. Lo riporta la Cnn citando l'avvocato difensore della donna, Mostafa Nili, e l'organizzazione Iran Human Rights (Ihrngo). Anche quattro membri del suo team di produzione hanno subito la stessa sorte. Le pene sono state eseguite presso l'Unità per l'esecuzione delle sentenze della Procura di Qom, nei confronti di Ahmadi, dell'organizzatore del concerto Mohsen Lashkari e dei musicisti Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri e Amir-Ali Pirnia.
Le condanne
Il caso è scaturito dalla pubblicazione online del "Caravanserai Concert" di Ahmadi, filmato nel dicembre 2024 presso lo storico caravanserraglio di Deir-e Gachin, vicino a Qom, città santa sciita che ospita numerosi seminari islamici ed è considerata un baluardo del conservatorismo religioso. Nel video dell'esibizione, avvenuta senza pubblico dal vivo, si vede Ahmadi cantare accanto a musicisti uomini. La cantante indossava un lungo abito nero senza maniche e aveva i capelli scoperti, in aperta violazione delle norme iraniane che impongono l'uso dell'hijab.