Indonesia, coppia frustata in piazza per essersi baciata su TikTok

Condannati a ricevere 21 frustate a testa. La loro colpa? Essersi baciati senza essere sposati in una diretta su TikTok. È accaduto in Indonesia, nella regione di Aceh, una delle più conservative del Paese a maggioranza musulmana, dove un ragazzo di 22 anni e una donna di 25 sono stati puniti dal tribunale della Sharia.
Nessuno sconto - La legge islamica non ha fatto sconti e ha deciso di punire la coppia, non sposata, per reati contro la morale dopo che il video pubblicato sui social era diventato virale. Entrambi erano stati arrestati lo scorso aprile. Inizialmente condannati a 25 frustate, inferte con una canna di rattan, la pena è scesa a "soli" 21 colpi ciascuno dopo i tre mesi trascorsi in carcere. La sentenza è stata eseguita da un gruppo di individui vestiti con tuniche e cappucci nel parco pubblico della città, alla presenza di centinaia di persone.
L'applicazione della Sharia
L'Indonesia è considerato un Paese laico, ma il governo centrale ha concesso alla provincia il diritto di applicare la legge islamica dal 2006 come parte di un accordo per porre fine a una serie di rivolte separatiste. Nel 2015, Aceh ha esteso l'applicazione della legge anche ai non musulmani, che rappresentano circa l'1% della popolazione della provincia.