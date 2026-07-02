Indonesia, coppia frustata in piazza per essersi baciata su TikTok

Nessuno sconto - La legge islamica non ha fatto sconti e ha deciso di punire la coppia, non sposata, per reati contro la morale dopo che il video pubblicato sui social era diventato virale. Entrambi erano stati arrestati lo scorso aprile. Inizialmente condannati a 25 frustate, inferte con una canna di rattan, la pena è scesa a "soli" 21 colpi ciascuno dopo i tre mesi trascorsi in carcere. La sentenza è stata eseguita da un gruppo di individui vestiti con tuniche e cappucci nel parco pubblico della città, alla presenza di centinaia di persone.