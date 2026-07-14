Speciale Guerra in Iran
Durato cinque ore

Iran, batterie di missili e navi nel mirino del terzo attacco americano | Video

In un video pubblicato dal Centcom, le"immagini del violento attacco notturno sferrato dagli Usa contro diversi obiettivi militari in Iran

14 Lug 2026 - 06:20
00:49 
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