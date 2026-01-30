Inps, Fava a Tgcom24: "Allargare la partecipazione al lavoro per garantire sostenibilità e solidarietà"

"L'Italia è un paese che invecchia: la popolazione attiva si riduce, mentre il bisogno di protezione aumenta. La soluzione? Allargare la partecipazione al lavoro di giovani e donne". È il quadro illustrato dal presidente dell'Inps, Gabriele Fava che si sofferma soprattutto sugli under 34: "Per loro, pronta una campagna di educazione previdenziale".