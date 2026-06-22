India, devastante incendio in un edificio a Lucknow: almeno 15 morti | Il video

Almeno 15 persone sono morte dopo che un incendio è scoppiato in un edificio di tre piani a Lucknow, capitale dello stato Uttar Pradesh in India. Lo riporta l'Hindustan Times, secondo cui le fiamme sarebbero divampate all'interno di una sorta di centro commerciale, uno stabile che ospita diverse attività commerciali. Stando al quotidiano indiano, le vittime sarebbero "studenti" anche se non è chiaro di che età. Altre 7 persone sono state condotte in ospedale in condizioni gravi, ma al momento non considerate a rischio, mentre le autorità ritengono che diverse altre persone siano ancora intrappolate nell'edificio.
L'intervento dei vigili del fuoco
Secondo quanto riportano i media locali, nell'edifico sono presenti uno studio di animazione, un centro di ripetizioni per studenti, una sala giochi e un negozio di animali. Il governo locale ha spiegato che i vigili del fuoco sono riusciti ad accedere allo stabile sfondando un muro al secondo piano di una casa adiacente: "A causa del fumo intenso, sono stati installati ventilatori di scarico e è in corso un'operazione di ricerca stanza per stanza. Ogni singola stanza è stata perquisita e i bagni controllati".
Le condoglianze di Modi e gli "ex gratia"
Il primo ministro Narendra Modi si è detto "angosciato" per la perdita di vite umane e ha espresso le condoglianze alle famiglie in lutto. Modi ha già annunciato un donativo di 200mila rupie dal suo personale Fondo nazionale di soccorso per ogni parente prossimo dei defunti, mentre 50mila rupie andranno ai feriti.