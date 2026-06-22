India, devastante incendio in un edificio a Lucknow: almeno 15 morti | Il video

Secondo quanto riportano i media locali, nell'edifico sono presenti uno studio di animazione, un centro di ripetizioni per studenti, una sala giochi e un negozio di animali. Il governo locale ha spiegato che i vigili del fuoco sono riusciti ad accedere allo stabile sfondando un muro al secondo piano di una casa adiacente: "A causa del fumo intenso, sono stati installati ventilatori di scarico e è in corso un'operazione di ricerca stanza per stanza. Ogni singola stanza è stata perquisita e i bagni controllati".