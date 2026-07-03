Incendio in Catalogna, 43mila persone obbligate a restare a casa

Un vasto incendio è divampato nella zona di La Bisbal d'Empordà, in Catalogna. Quello che sarebbe dovuto essere un rogo che i vigili del fuoco pianificavano di stabilizzare si è espanso a dismisura alimentato dal vento di tramontana. Il fuoco ha colpito 750 ettari dell'area protetta di Les Gavarres. Al momento non si registrano feriti o vittime, ma il rogo "è fuori dalla capacità di estinzione, nelle condizioni meteo attuali", secondo quanto ha segnalato il capo delle operazioni Ferran Garcia.
Secondo le prime ricostruzioni delle autorità, l'incendio sarebbe scoppiato per l'uso di una smerigliatrice. I vigili del fuoco stanno lavorando con 53 squadre di terra e 11 squadre aeree sul fianco destro della colonna principale per contenere l'entità del rogo. Le autorità hanno ordinato il confinamento domiciliare, per evitare di respirare l'aria satura di fumo, degli abitanti di 11 comuni dell'Empordà e della Costa Brava, in tutto circa 43mila persone