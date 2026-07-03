Incendio in Catalogna, 43mila persone obbligate a restare a casa

Un vasto incendio è divampato nella zona di La Bisbal d'Empordà, in Catalogna. Quello che sarebbe dovuto essere un rogo che i vigili del fuoco pianificavano di stabilizzare si è espanso a dismisura alimentato dal vento di tramontana. Il fuoco ha colpito 750 ettari dell'area protetta di Les Gavarres. Al momento non si registrano feriti o vittime, ma il rogo "è fuori dalla capacità di estinzione, nelle condizioni meteo attuali", secondo quanto ha segnalato il capo delle operazioni Ferran Garcia.