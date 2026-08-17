"Dove eravamo rimasti?"

Il ritorno di Noemi sul palco dopo la caduta durante il concerto a Chieti

La cantante, che era stata costretta a fermarsi,"ha scelto Bisacquino, in provincia di Palermo, per il suo ritorno davanti al pubblico

17 Ago 2026 - 18:53
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