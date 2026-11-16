Il prosecco batte lo champagne

Dopo la rivalità prosecco-champagne, per le bollicine italiane arriva il sorpasso e la soddisfazione della vittoria in trasferta. Un successo documentato da vendite record di bottiglie tricolore nei supermercati francesi. Il Paese transalpino diventa il terzo mercato del prosecco doc. Una scalata quantificabile - a luglio 2026 chiudendo un'annata memorabile - in 80mila bottiglie stappate in più nel mercato della grande distribuzione francese rispetto allo champagne. Un sorpasso simbolico ma che comunque merita di essere festeggiato. Le bollicine italiane oltralpe totalizzano un balzo del +10,1% rispetto all'anno precedente, le bottiglie di champagne arretrano del 4,6%. Il segreto del successo del prosecco è presto svelato il merito è anche del prezzo contenuto che conquista le nuove generazioni, le bollicine Made in Italy soddisfano il consumatore e costano 4 volte meno rispetto allo champagne. A sceglierlo soprattutto i giovani consumatori di cocktail a base di vino e con un occhio al portafoglio. Ma la conquista del mercato francese è ancora lontana. Guardando al giro d'affari economico complessivo che include enoteche, vendite dirette in cantina ed export in Francia lo champagne resta il vincitore assoluto.