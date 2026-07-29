Il mondo celebra la lasagna

La ricetta della lasagna è comparsa per la prima volta nel Medioevo in un libro di cucina redatto in Italia alla corte di Federico II. Al tempo era assai diversa: un piatto di pasta bollita, disposta a strati e condita esclusivamente con formaggio grattugiato e spezie in polvere, senza il pomodoro che arriverà in Europa ben più tardi. Oggi il mondo celebra il nostro piatto, ancora tra i più prelibati.