Tra un vitello tonnato e un'acciuga al verde

Il "Guardian" celebra le trattorie torinesi

"Venite a Torino, sedetevi su una sedia impagliata e lasciatevi incantare dalla magia", è l'invito

di Silvia Vada
03 Giu 2026 - 20:02
01:41 
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