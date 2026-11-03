Il ciclone Murasu si abbatte sulla costa orientale dell'India: raffiche fino a 120 km/h

Il ciclone Murasu ha raggiunto le coste dell'India orientale. Migliaia di persone sono state evacuate verso zone considerate più sicure nell'Odisha e almeno 19 voli sono stati cancellati nell'Andhra Pradesh. L'agenzia di stampa Pti afferma che l'impatto "ha provocato lo sradicamento di migliaia di alberi e il danneggiamento di centinaia di pali della luce, lasciando numerose zone allagate" e riporta "danni alle colture" in alcune zone a causa delle "forti piogge" e delle "raffiche di vento" tra i 100 e i 120 chilometri orari.