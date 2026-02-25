Ia e lavoro, Antonio Santoro (direttore Mia Academy) a Tgcom24: "Ecco le professioni a rischio"
Presentazione dell'Ia shock index, l'indice che"misura l'impatto dell'Intelligenza artificiale sul mercato del lavoro italiano
"Abbiamo creato l'Ia shock index, un indice proprietario che misura l'impatto dell'Intelligenza artificiale sul mercato del lavoro italiano". Ad annunciarlo a Tgcom24 è Antonio Santoro, direttore Mia Academy. "Le professioni che tendono a scomparire sono quelle che fanno lavori con scarse relazioni complesse di tipo sociale e che prevedono compiti replicabili affidabili alle macchine", è il risultato. "Dobbiamo guardare all'Ia in modo positivo, non come perdita di posti di lavoro ma come possibilità di liberare l'uomo che potrà così dedicarsi a compiti superiori a quelli delle macchine e ad attività tipicamente umane", la conclusione.