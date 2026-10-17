Hormuz, petroliera urta una mina e prende fuoco

"Una petroliera illegale, con oltre due milioni di barili di petrolio greggio, che intendeva attraversare lo Stretto di Hormuz attraverso una rotta non autorizzata, è stata coinvolta in un incidente dopo l'esplosione di una mina", che ha causato "un incendio di vaste proporzioni". Così la Marina dei Pasdaran, secondo quanto riportato su Telegram dall'agenzia iraniana Tasnim. L'imbarcazione, secondo quanto ricostruito, avrebbe urtato la mina, prendendo fuoco.
"Petroliera illegale"
"Questa petroliera, disattivando tutti i sistemi di localizzazione e radar, ha tentato di attraversare lo Stretto di Hormuz ingannando e contando sull'appoggio dell'esercito americano, noto per il contrabbando e il terrorismo - si legge ancora -. Lo Stretto è chiuso, e la conseguenza della disobbedienza delle navi illegali alle normative iraniane su Hormuz è bruciare nel fuoco della fiducia dell'esercito terrorista americano".