Hormuz, petroliera urta una mina e prende fuoco

"Questa petroliera, disattivando tutti i sistemi di localizzazione e radar, ha tentato di attraversare lo Stretto di Hormuz ingannando e contando sull'appoggio dell'esercito americano, noto per il contrabbando e il terrorismo - si legge ancora -. Lo Stretto è chiuso, e la conseguenza della disobbedienza delle navi illegali alle normative iraniane su Hormuz è bruciare nel fuoco della fiducia dell'esercito terrorista americano".