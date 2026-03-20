Al termine del Consiglio europeo

Hormuz, Giorgia Meloni: "Nessuna missione militare, agiremo per libertà di navigazione dopo il conflitto"

La premier in un punto stampa ha parlato anche del Dl bollette e di immigrazione

di Laura Berlinguer
20 Mar 2026 - 12:42
01:34 
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Al termine del Consiglio Europeo il punto stampa della Premier. La soddisfazione delle richieste dell'Italia su energia, quindi DL bollette, e immigrazione. La precisazione che non ci sarà nessun intervento militare su Hormuz, ma quando ci saranno le condizioni, presumibilmente dopo il conflitto, ci sarà un'iniziativa per la libertà di navigazione.

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