Hormuz, Giorgia Meloni: "Nessuna missione militare, agiremo per libertà di navigazione dopo il conflitto"
La premier in un punto stampa ha parlato anche del Dl bollette e di immigrazionedi Laura Berlinguer
Al termine del Consiglio Europeo il punto stampa della Premier. La soddisfazione delle richieste dell'Italia su energia, quindi DL bollette, e immigrazione. La precisazione che non ci sarà nessun intervento militare su Hormuz, ma quando ci saranno le condizioni, presumibilmente dopo il conflitto, ci sarà un'iniziativa per la libertà di navigazione.