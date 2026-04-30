Hong Kong, il robot Sophia debutta con un'orchestra dal vivo

Il robot Sophia debutta con un'orchestra dal vivo in un concerto a tema IA a Hong Kong, poi gli applausi del pubblico. Il video mostra il robot umanoide che si esibisce cantando, accompagnata da un'orchestra dal vivo, durante un concerto dedicato all'intelligenza artificiale. "Voglio essere in grado di condividere emozioni e storie attraverso la musica, anche se sono fatta di plastica, circuiti, fili e metallo", ha detto.